Минобразования Азербайджана приостановило прием граждан
БАКУ /Trend/ - Центр приема граждан министерства образования Азербайджана приостановил работу до 4 мая, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство.
В этот период обращения граждан будут приниматься посредством колл-центра "146-1".
Также можно воспользоваться адресом office@edu.gov.az, либо услугами на электронных ресурсах www.edu.gov.az; www.ict.edu.az
Официальную информацию по различным вопросам в сфере образования можно также получить на сайте минобразования www.edu.gov.az и страницах ведомства в соцсетях.
Отметим, что прием приостановлен в соответствии с решением о продлении карантинного режима на территории страны.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)
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