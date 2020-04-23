В Верховном суде Азербайджана большинство процессов приостановлено из-за карантина

БАКУ /Trend/ - Сегодня состоялся Пленум Верховного суда Азербайджана, сообщает в четверг Trend.

Выступая на заседании, председатель Верховного суда Рамиз Рзаев отметил, что благодаря превентивным мерам, осуществляемым под руководством Президента Ильхама Алиева по предотвращению угрозы распространения коронавирусной инфекции в стране, случаи летальных исходов от этого заболевания сведены к минимуму.

Было отмечено, что в республике предусматривается поэтапный выход из карантина.

С учетом продления режима карантина до 4 мая, Пленум Верховного суда принял решение о соответствующих мерах в связи с предотвращением угрозы распространения коронавирусной инфекции. Как отмечается, всем судам рекомендовано отложить до 4 мая 2020 года находящиеся в исполнении дела, за исключением подлежащих неотложному рассмотрению, или не требующих судебного рассмотрения (избрание, продление, изменение, отмена мер пресечения, дела, предусматривающие административный арест, принятие мер по удовлетворению исков, исполнение приказов, упрощенное исполнение по делам о небольших исках, дела особого исполнения по некоторым категориям и пр.).