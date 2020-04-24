Сегодня высота волн на Нефтяных камнях достигала 3,5 метра

Общество 24 апреля 2020 17:59 (UTC+04:00)
Сегодня высота волн на Нефтяных камнях достигала 3,5 метра

БАКУ/Trend/ - До полудня 24 апреля на территории Азербайджана наблюдались нестабильные погодные условия, в большинстве районов прошли дожди, а в горных территориях выпал снег, местами интенсивный, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Количество осадков в Лянкяране составило 27 миллиметров (48% от месячной нормы), в селе Сарыбаш (Гах) и Астаре - 25, Дашкесане – 21, Тертере - 20, Гёкгёле и Исмаиллы - 19, Ярдымлы, Агсу и Габале - 18, Садараке - 17, Гёкчае - 16 (32% от месячной нормы), Мингячевире – 25 (73% от месячной нормы), Зардабе - 16 (52% от месячной нормы), Кюрдамире - 16 (46% от месячной нормы), Гедабеке, Бейлагане - 16 (52% от месячной нормы), Билясуваре - 15 (44% от месячной нормы), Агдере (Ордубад) и Загатале - 15, Сабирабаде - 14 (44% от месячной нормы), Барде, Агстафе, Нафталане, Кишчае (Шеки), Шахбузе, Шамкире и Огузе - 14, Евлахе и Гёйтепе - 13, Нефтчале, Товузе и Имишли - 12, Ордубаде, Гяндже и Балакене - 11, Халтане, Грызе, Марази, Лерике, Сальяне, Джафархане, Хыналыге, Шаруре, Гусаре, Алтыагадже, Агдаме, Джейранчёле, Газымамеде, Джульфе, Хачмазе, Нахчыване, Шабране, Губе - 2-10, в Баку, Сумгайыте, Бине - 4, Забрате и Маштаге - 3, Пираллахи - 2, острове Чилов и на Нефтяных Камнях – 1 миллиметр.

Высота снежного покрова в селах Сарыбаш (Гах) и Алибейли (Шеки) составила 26 сантиметров, Дашкесане - 23, Грызе - 13, Хыналыге и Гядабее - 12, Кишчае (Шеки) - 8, Шахдаге - 6, Агдере - 3, Алтыагадже и Халтане - 2 сантиметра.

Временами порывы северо-западного ветра в Нефтчале достигали 20 метров, в Баку и на Абшеронском полуострове - 15-20 метров в секунду.

Согласно информации, полученной со станции Нефтяные Камни, высота волн достигла 3,5 метра.

Температура воздуха была на 3,5 градуса ниже климатической нормы. Максимальная температура в Баку и на Абшеронском полуострове составляла 9-11 градусов тепла, в низменных районах - 9-15, в горных районах - 0-2, в Нахчыванской Автономной Республике - 14-19 градусов тепла.

Минимальная температура воздуха в горных районах составила 3-5, в высокогорных районах - до 8 градусов мороза.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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