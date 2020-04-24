В Азербайджане будут применять экспресс-тесты для выявления коронавируса

БАКУ/Trend/ - В будущем в Азербайджане будут применяться экспресс-тесты для выявления коронавируса.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на сегодняшней пресс-конференции сказала специалист представительства ВОЗ в Азербайджане Джавахир Сулейманова.

По ее словам, посредством этих экспресс-тестов можно будет выявить инфекцию за 45 минут.

Сулейманова добавила, что в сфере тестирования инфекций в Азербайджане создана уникальная система - у людей берутся образцы, которые машинами скорой помощи доставляются в лаборатории.

"Это страхует людей от более опасной ситуации. Отпадает необходимость посещать медучреждение, и тем самым люди могут обезопасить себя, если они не инфицированы вирусом. В настоящее время результаты тестов на коронавирус можно получить не ранее 6-7 часов", - добавила Сулейманова.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)