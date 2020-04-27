В Центральном таможенном госпитале в Азербайджане запущена в эксплуатацию передовая ПЦР-лаборатория

БАКУ /Trend/ - В Центральном таможенном госпитале запущена в эксплуатацию новейшая ПЦР-лаборатория. В настоящее время эксплуатация этой лаборатории нацелена, в первую очередь, на оказание помощи в проведении в Азербайджане ПЦР-тестирования на коронавирус SARS-CoV-2 населения из групп риска, сообщили Trend в понедельник в Государственном таможенном комитете Азербайджана.

"Созданная в Центральном таможенном госпитале современная лаборатория полимеразной цепной реакции (ПЦР) в реальном времени (Real-Time PCR) полностью отвечает стандартам биологической безопасности (BSL2 / BSL2+), согласно требованиям Всемирной организации здравоохранения. Лаборатория оснащена по последнему слову техники самым современным оборудованием. В частности, можно отметить полностью автоматизированную систему экстракции MagNA Pure 24, которая позволяет в течение часа обрабатывать до 24 образцов, взятых для анализа", - сказали в комитете.

Как отмечается, для проведения исследования материала методом ПЦР в реальном времени в лаборатории установлено ведущее автоматизированное оборудование Real-Time Bio-Rad CFX96 Touch. Центрифуги, автоматические диспенсеры, контейнеры для сбора и транспортировки инфекционных материалов, дезинфицирующие вещества и средства индивидуальной защиты позволяют обеспечить высокий уровень безопасности всего рабочего процесса.

"Воздух здесь очищается высокоэффективными гипофильтрами, которые обеспечивают отсутствие микрочастиц в рабочей зоне и предотвращают загрязнение исследуемого материала. Утилизация медицинских отходов в лаборатории проводится в соответствии с национальными и международными стандартами", - сказали в комитете.

(Автор: Фидан Бабаева)

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