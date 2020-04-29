В Сумгайыте начался ремонт ряда улиц и дорог (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В поселках Джорат, Г.З. Тагиева, на территории 21-го микрорайона, а также в жилых массивах "Яшыл дере", "Гурд дереси", "Хезер баглары" и в 5 кварталах Сумгайыта планируется ремонт дорог и улиц общей протяженностью 21,4 км, который уже начался, сообщает в среду Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.

В настоящее время идут ремонтно-строительные работы внутренних дорог в 18-21-м кварталах, а также улиц на территории 21-го микрорайона. Общая протяженность этих улиц и дорог составляет 5,8 км.

В ближайшие дни эти работы начнутся на дорогах и улицах поселка Джорат общей протяженностью 3,6 км.

Согласно последовательности завершения работ планируется реконструкция улиц и внутренних дорог протяженностью 12 км в поселке Г.З. Тагиева, жилых массивов "Яшыл дере", "Гурд дереси", "Хезер баглары", а также квартала «Коттедж».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)