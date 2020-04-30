Azercell поддержит тысячи малоимущих семей в месяц Рамазан

БАКУ/Trend - Лидер рынка сотовой связи страны ООО “Azercell Telekom” продолжает свои инициативы, направленные на поддержку азербайджанских семей, нуждающихся в особом внимании и заботе в период действия карантинного режима в связи с пандемией коронавируса (COVID-19).

Очередным благотворительным проектом компании, который она проводит в рамках своей стратегии по корпоративной социальной ответственности, стала организация в течение священного месяца Рамазан еженедельной раздачи наборов продовольственных товаров 1000 малоимущим семьям регионов Азербайджана, проживающим в условиях социальной изоляции в связи с карантином.

В целом, в период месяца Рамазан, предполагается раздача продовольствия более 4000 малоимущих семей. На этой неделе продукты питания получат семьи, проживающие в Джалилабаде, Гаджигабуле, Физули и Кедабеке.

Наборы продовольственных товаров будут доставлены адресатам со стороны ООО “Азерпочт”, Министерства Транспорта, Связи и Высоких Технологий Азербайджанской Республики согласно списку малоимущих семей, заранее предоставленному Министерством Труда и Социальной Защиты Азербайджанской Республики.

Основной целью благотворительных акций, организованных компанией Azercell, является улучшение качества жизни уязвимых слоев населения в период действия особого карантинного режима в связи с пандемией COVID-19, а также поддержание ряда государственных мер, направленных на предотвращение распространения вышеуказанной инфекции.

Напомним, что до этого ООО “Azercell Telekom” в сотрудничестве с Общественным Объединением «Региональное Развитие» уже оказал поддержку около 6000 малоимущих семей города Баку, имеющих одного и более членов семьи с инвалидностью I группы, и организовал раздачу наборов продовольственных товаров по случаю праздника Новруз, а также в рамках борьбы с распространением инфекции коронавируса (COVID-19).