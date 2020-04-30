В период карантина в Азербайджане алименты можно будет оплачивать в режиме онлайн

БАКУ /Trend/ - В период карантина важно перечислять такие выплаты как алименты. Чтобы не допускать задержек выплат министерство юстиции приняло соответствующие меры. В период карантина в Азербайджане алименты можно будет выплачивать в режиме онлайн.

Как сообщает в четверг Trend, об этом в ходе онлайн-брифинга сказал начальник управления ИКТ министерства юстиции Агакерим Самедзаде.

По его словам, для этого были использованы возможности электронной системы.

"С этой целью созданы условия для осуществления большинства выплат, в том числе алиментов в электронном порядке посредством ASAN ödəniş и ряда других приложений.

Граждане смогут воспользоваться услугами в сфере юстиции не покидая свои дома. Люди, которые по какой-либо причине не могут осуществить безналичную оплату, могут воспользоваться порядка 500 терминалами, установленными по всей территории республики. Как известно, людям, имеющим задолженности по алиментам, а также другие выплатам запрещается выезжать из страны. Граждане могут, не выходя из дома, осуществить такие выплаты в онлайн-режиме, и тем самым избежать указанного ограничения. После оплаты соответствующая информация немедленно поступает в Государственную пограничную службу, и ограничения снимаются", - сказал Самедзаде.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)