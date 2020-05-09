TƏBİB призвал родителей не собираться перед зданиями, где будут проходить экзамены

БАКУ /Trend/ - Скоро будут проведены вступительные экзамены. Поэтому призываем родителей быть ответственными, и не собираться перед зданиями, где будут проходить экзамены.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы, сообщает в субботу Trend.

По его словам, уже подготовлены и распространены инструкции по проведению экзаменов, в соответствии с которыми они и будут проводиться.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)