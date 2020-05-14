Выплата помощи в размере 190 манатов завершится до конца мая - минтруда Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Помощь в размере 190 манатов за второй месяц будет выплачена до конца мая, сообщили в четверг в министерстве труда и социальной защиты населения в ответ на запрос Trend.

Было отмечено, что выплаты начались с 12 мая и средства единовременной помощи 50 тысяч лиц уже переведены в соответствующие банки: "Этим лицам на номера телефонов, указанных при обращении, отправляются SMS-сообщения. Лицо, уже получившее карточку в соответствующем банке, может снять эти деньги в любом банкомате указанного банка. В противном случае следует вначале ее получить в филиале банка, а затем снять средства. До конца мая все выплаты будут перечислены на счета получателей".

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)