Завтра в Азербайджане будет до 31 градуса тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, утром местами туман, днем порывистый юго-западный ветер, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха составит на Абшеронском полуострове ночью 13-16, днем - 21-26, в Баку ночью - 14-16, днем - 23-25 градусов тепла.