В Азербайджане расширяется охват населения адресной соцпомощью

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане расширяется охват населения адресной государственной социальной помощью, сообщает в понедельник Trend.

В связи с этим к закону "Об адресной государственной социальной помощи" предлагается поправка.

Согласно этой поправке, увеличивается число категорий лиц, которым будет предоставлено право на получение соцпомощи: каждому члену семьи со среднемесячным доходом ниже критерия потребности по независящим от них причинам, при условии ухода за лицом с инвалидностью первой группы, ребенком до 8 лет или лицом до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья, или с членом семьи до 23 лет, получающим очное образование.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)