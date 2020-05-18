В Азербайджане меняются правила экологической экспертизы объектов, влияющих на животный мир

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане меняются правила государственной экологической экспертизы объектов, которые могут повлиять на состояние животного мира, сообщает в понедельник Trend.

В связи с этим предлагаются изменения в закон "О животном мире".

Согласно поправкам, для определения соответствия проектов строительства и реконструкции предприятий, сооружений и других объектов, которые могут воздействовать на животный мир, в соответствии с правилами, предусмотренными законом Азербайджана "Об оценке воздействия на окружающую среду", должен быть составлен соответствующий документ, который также должен пройти государственную экологическую экспертизу.

В случае соответствия проектов строительства и реконструкции предприятий, сооружений и других объектов, которые могут воздействовать на животный мир, экологическим требованиям по показателям воздействия на окружающую среду, документ по оцениванию воздействия на окружающую среду при реконструкции этих объектов или замены имеющихся в них сооружений и оборудования не требуется. Однако в документы (пределы допустимых отходов, сточных вод и экологический паспорт), выданные по этим объектам соответствующим органом (структурой) исполнительной власти, с учетом требований нормативно-правовых актов и технических нормативно-правовых актов в области охраны окружающей среды, вносятся соответствующие изменения.

В случае, если проекты строительства и реконструкции предприятий, сооружений и других объектов, которые могут воздействовать на животный мир, не соответствуют экологическим требованиям по показателям воздействия на окружающую среду или в случае применения отличных от предусмотренных в изначальном проекте технологий и технологических методов, необходимо осуществление по ним повторной оценки воздействия на окружающую среду.

При выявлении трансграничного воздействия в ходе оценки на окружающую среду вышеприведенных объектов, вопросы оценки воздействий решаются согласно международным договорам, одной из сторон в которых выступает Азербайджан.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)