Ильгар Мустафаев: Непригодные аттракционы вынесены с территории бульвара

БАКУ/Trend/ - Непригодные для эксплуатации аттракционы вынесены с территории бульвара.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом в ходе брифинга Оперативного штаба при Кабинете министров сказал начальник Управления приморского бульвара Ильгар Мустафаев.

По его словам, в период ограничения посещения бульвара, на территории установлены информационные табло, на всей территории бульвара регулярно велись дезинфекционные работы. Непригодные для эксплуатации аттракционы были вынесены с территории бульвара.

"На территории бульвара есть редкие растения, которые охраняются государством. За прошедший период проводился уход и за этими растениями. Деятельность бакинского бульвара возобновлена с этого дня. Люди в общественных местах должны соблюдать социальную дистанцию. Расстояние между столами должно быть не менее двух метров, а между людьми - не менее метра", - сказал Мустафаев.

Он добавил, что новая волна инфицирования коронавирусом в любой момент может вспыхнуть повторно, и ввиду этого люди должны осознавать социальную ответственность и соблюдать правила.

(Автор: Асиф Мехман. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)