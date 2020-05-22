TƏBİB: Возобновление полетов и открытие границ в ближайшее время не ожидается

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане возобновление полетов и открытие границ в ближайшее время не ожидается.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы, сообщает Trend.

По его словам, обсуждается возобновление международных авиарейсов: "Здесь учитывается ряд вопросов. Возобновление полетов зависит от эпидемиологической ситуации в соседних странах и в Азербайджане. Может быть, что это станет возможным после 15 июня. Определенные полеты по ряду маршрутов с соседними странами можно возобновить".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)