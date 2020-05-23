В Азербайджане скорость порывистого ветра местами достигает 32 м/с
БАКУ/Trend/ - По информации на 16:00, начиная с западных районов, на территории Азербайджана усилился северо-западный ветер, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.
Максимальная скорость ветра в Нафталане достигла 32 м/с, в Гяндже – 28 м/с, Товузе, Тертере – 25 м/с, Хачмазе и Агстафе – 20 м/с, Ярдымлы – 16 м/с, Баку – 20 м/с.
(Автор: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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