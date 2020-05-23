В Азербайджане скорость порывистого ветра местами достигает 32 м/с

БАКУ/Trend/ - По информации на 16:00, начиная с западных районов, на территории Азербайджана усилился северо-западный ветер, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Максимальная скорость ветра в Нафталане достигла 32 м/с, в Гяндже – 28 м/с, Товузе, Тертере – 25 м/с, Хачмазе и Агстафе – 20 м/с, Ярдымлы – 16 м/с, Баку – 20 м/с.

(Автор: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)