Язгюль Абдиева: Должны быть приняты меры против людей, распространяющих ложную информацию о коронавирусе

БАКУ /Trend/ - Должны быть приняты надлежащие меры против тех, кто не использует медицинские маски и кто вводит людей в заблуждение, распространяя ложную информацию о коронавирусе.

Об этом сказала Trend доктор философии по медицине Язгюль Абдиева.

Абдиева сказала, что, вызывает сожаление тот факт, что люди не соблюдают соответствующие инструкции, несмотря на то, что до сих пор было дано достаточно рекомендаций в связи с использованием медицинской маски для предотвращения распространения вируса.

Отметив, что за использование медицинских масок во многих странах наложены штрафы, Абдиева сказала, что Азербайджанское государство продемонстрировало гуманный подход к этому вопросу и не получило выгоды от практики наложения таких штрафов. Этот вопрос оставлен на социальную ответственность граждан. Однако и в этом случае люди проявляют безответственность и не следуют правилам.

Эксперт отметила, что использование медицинских масок очень важно из-за высокой скорости распространения коронавируса в закрытых помещениях. Отказ от ношения маски в таких местах представляет серьезную угрозу не только для самого человека, но и для окружающих его людей.

"Согласно инструкциям Оперативного штаба при Кабинете министров медицинские маски следует использовать в помещениях, особенно в метро. Но, к сожалению, некоторые люди используют маску только при входе в метро", - добавила Абдиева.

По ее словам, многие люди до сих пор не хотят понимать, что использование медицинских масок не является для них обязательством, возложенным на них искусственно.

"Одним из основных способов защитить себя от вируса сегодня является использование медицинских масок", - сказала она.

(Автор: Ильхама Исабалаева)