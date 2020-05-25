Сотрудники ИВ Шамахи работают в режиме онлайн, находясь на самоизоляции
БАКУ /Trend/ - Сотрудники Исполнительной власти (ИВ) Шамахинского района работают в настоящее время в режиме онлайн, находясь на самоизоляции. Как передает в понедельник Trend, об этом в интервью AzTV сказал глава районной ИВ Таир Мамедов.
По его словам, как и по всей стране, в Шамахе осуществляются меры по пресечению распространения коронавирусной инфекции: "Во время проверки на коронавирус тест одного из наших сотрудников оказался положительным. В связи с этим другие сотрудники ИВ, в том числе и я, работают сейчас в режиме онлайн, так как находятся на самоизоляции".
(Текст: Кямаля Сеидова)
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