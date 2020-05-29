В Азербайджане обнародована статистика по приему документов в вузы

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане подали электронные заявления для приема в вузы по I-IV группам специальностей 62 021 абитуриент.

Как сообщает в пятницу Trend, больше всего заявлений подано по первой группе специальностей - 26 168, далее следует третья группа - 19 732. По второй и четвертой группам специальностей подали документы 11 549 и 4 572 абитуриента соответственно.

Из прошедших регистрацию 56 605 хотят учиться в азербайджанском секторе, 5 416 - в русском секторе.

Число абитуриентов, прошедших регистрацию по пятой группе специальностей, составило 46 103 человека, а по среднеспециальному образованию (на базе 11-летнего среднего образования) - 47 879 человек.

Напомним, что Государственный экзаменационный центр 12 мая объявил прием студентов на 2020/2021 учебный год в вузы и среднеспециальные учебные заведения. Прием заявлений продолжится до пятого июня.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)