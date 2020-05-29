Кабинет министров Азербайджана принял новое решение в связи с ношением медицинских масок (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - С целью недопущения массового распространения инфекции коронавируса нового вида COVID-19 на территории Азербайджана Кабинет министров принял новое решение в связи с ношением медицинских масок, передает в пятницу Trend со ссылкой на Кабмин.

Согласно решению, в нижеприведенных случаях с условием соблюдения социальной дистанции (расстояние между людьми 1,5-2 метра) должны быть использованы индивидуальные средства, защищающие верхние дыхательные пути (медицинские маски, тканевые маски, респираторы и другие):

1.1. в транспортных средствах, используемых в междугородних (межрайонных) и городских (районных) пассажироперевозках (автобус, такси, метро, ж/д транспорт и другие);

1.2. на рынках, в закрытых объектах общепита, торговли и обслуживания (за исключением случаев, когда в зависимости от оказываемых в таких объектах услуг снятие средств, защищающих дыхательные пути, необходимо);

1.3. на участках, предусмотренных для приема и обслуживания граждан в государственных органах (структурах);

1.4. на участках принадлежащих физическим и юридическим лицам зданий, используемых для обслуживания клиентов;

1.5. в офисах с открытым участком и местах производства;

1.6. в закрытых помещениях, считающихся историческими и культурными памятниками, в научных и здравоохранительных учреждениях, социальных, культурных и других такого типа объектах;

1.7. в очереди на остановках общественного транспорта, перед кассами по продаже билетов, банкоматами (АТМ) и терминалами оплаты, объектами торговли и обслуживания;

1.8. в других случаях, когда невозможно соблюдать социальную дистанцию в общественных местах на открытом воздухе, где массово собираются и тесно контактируют люди.

2. Ношение индивидуальных средств, защищающих дыхательные пути, не заменяют других защитных мер (гигиена, социальная дистанция и другие) против коронавирусной инфекции нового вида COVID-19, и осуществление этих мер должно быть продолжено.

3. Нарушение требований части первой настоящего решения влечет за собой привлечение к ответственности согласно Кодексу об административных проступках Азербайджана.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)