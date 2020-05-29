Ибрагим Мамедов: Соблюдение требований карантинного режима будет строго контролироваться

БАКУ /Trend/ - Контроль за соблюдением требований режима карантина будет строгим. Так, использование защитных медицинских масок будет обязательным и безусловным.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сегодня на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов.

Глава пресс-службы Кабмина сказал, что в связи с этим было подписано соответствующее решение.

"Те, кто не следует правилам, будут оштрафованы. По мере увеличения свободы возрастает и ответственность. Штрафы будут увеличиваться и ужесточаться. Размер штрафа еще не определен. Документ будет представлен в парламент. Избежать штрафов не удастся", - отметил Мамедов.

Он также сказал, что тот регион или город, где будет расти число случаев заражения, может быть закрыт, и там может быть введен более строгий карантинный режим.

(Автор: Самир Али. Редактор: Ровшан Гусейнов)