Рамин Байрамлы: Наряду с числом активных больных коронавирусом выросло количество тяжелобольных

БАКУ /Trend/ - Наряду с числом активных больных коронавирусом, выросло количество находящихся в тяжелом состоянии.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы, передает в пятницу Trend.

По его словам, несмотря на праздничную неделю, медицинское отделение Оперативного штаба продолжает беспрерывную деятельность в противоэпидемическом направлении.

Он добавил, что сегодня впервые число выявленных случаев инфицирования коронавируса превысило 200.

"В настоящее время в 22 больницах лечатся 1 806 активных больных коронавирусом. Число инфицированных от недели к неделе растет по восходящей. Если с 18 по 24 мая болезнь была диагностирована у 848 человек, то неделей раньше их было 755 человек", - пояснил Рамин Байрамлы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)