TƏBİB: Во многих странах для предупреждения инфицирования применяются крупные штрафы
БАКУ /Trend/ - Во многих странах для предотвращения инфицирования применяют крупные штрафы. И мы являемся сторонниками применения жестких штрафов для улучшения санитарно-эпидемиологических показателей.
Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы, сообщает в пятницу Trend.
По его словам, следует усилить общественное порицание.
"К сожалению, мы не видим этого. Анонимность лиц, сообщающих о нарушителях, будет сохранена. И в отношении нарушивших правила лиц будут приняты меры", - сказал Байрамлы.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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