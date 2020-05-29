TƏBİB: Во многих странах для предупреждения инфицирования применяются крупные штрафы

БАКУ /Trend/ - Во многих странах для предотвращения инфицирования применяют крупные штрафы. И мы являемся сторонниками применения жестких штрафов для улучшения санитарно-эпидемиологических показателей.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, следует усилить общественное порицание.

"К сожалению, мы не видим этого. Анонимность лиц, сообщающих о нарушителях, будет сохранена. И в отношении нарушивших правила лиц будут приняты меры", - сказал Байрамлы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)