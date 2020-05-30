В некоторых селах Дашкесана выпал град (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В субботу примерно в 17:36 - 17:40 по местному времени в Дашкесанском районе наблюдались грозы, шел дождь, выпал град диаметром 16 мм.

Как сообщили Trend в Национальной службе гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, град выпал также в селах Хошбулаг, Гушчу Байан, Зайли, Амирвар, Кемерли Дашкесанского района.