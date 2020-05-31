Среди сотрудников Бакинской Высшей Школы Нефти не выявлено случаев заражения COVID-19

БАКУ/Trend - Анализы образцов, взятых у сотрудников Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН) с целью выявления случаев заражения коронавирусом, выдали отрицательный результат.

Cреди сотрудников вуза не было выявлено случаев заражения вирусом.

В рамках антивирусных мероприятий в вузе безоговорочно соблюдаются санитарно-эпидемиологические нормы и правила, предусмотренные внутренними нормативными документами.

В Высшей Школе осуществляется строгий контроль за соблюдением мер по предотвращению распространения инфекции, таких как использование дезинфицирующих средств и медицинских масок, сохранение дистанции между людьми (минимум 2 метра) и т.п.