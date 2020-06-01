О новых правилах междугородних пассажироперевозок в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - При возобновлении междугородних пассажироперевозок после 15 июня перевозчики должны будут соблюдать новые правила.

Об этом в понедельник в ответ на запрос Trend сообщила заведующая сектором по связям с общественностью Государственной службы автомобильного транспорта при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Нурида Аллахъярова.

По ее словам, новые правила разработаны на основании методических указаний по использованию общественного транспорта в соответствии с рекомендациями и требованиями TƏBİB и Всемирной организации здравоохранения.

"Согласно правилам, на автобусы, которые будут следовать по дальним маршрутам, будет продаваться ограниченное число билетов, то они не будут полностью заполняться пассажирами. Ношение медицинских масок и перчаток будет обязательным. Эти правила уже доведены до сведения 56 автовокзалов и автостанций, действующих на территории страны, куда также командированы сотрудники Службы", - сказала Аллахъярова.

Она отметила, что даже при наличии билета пассажир, не соблюдающий эти правила, не будет допущен в автобус.

"На предварительном этапе лица без масок смогут получить их в автовокзалах. Однако, это предусматривается только для предварительного этапа", - сказала она.

Она добавила, что автобусы, следующие по дальним маршрутам, в обязательном порядке будут останавливаться в определенных местах для перерыва, а салон транспортного средства будет продезинфицирован.

"График работы и отдыха водителей, которые будут следовать по дальним маршрутам, будет серьезно контролироваться, что указано и в законодательстве. До периода пандемии некоторые водители, договариваясь с пассажирами, не останавливались в местах для перерыва, чтобы раньше доехать до пункта назначения. Однако, в соответствии с новыми правилами, соблюдение данного требования будет серьезно контролироваться", - добавила Аллахъярова.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев)