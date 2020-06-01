Минобразования Азербайджана продлило срок приостановления приема граждан

БАКУ/Trend/ - В соответствии с решением о продлении особого режима карантина на территории Азербайджана Центр приема граждан министерства образования продлевает приостановление работы до 15 июня, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ведомство.

За это время обращения можно будет направлять в информационный центр по номеру 146-1. Граждане также могут обращаться на электронную почту office@edu.gov.az либо воспользоваться электронными ресурсами www.edu.gov.az; www.ict.edu.az.

Официальную информацию рекомендуется отслеживать на сайте минобразования www.edu.gov.az, а также на страницах министерства в социальных сетях.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)