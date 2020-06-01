В Азербайджане названа дата начала месяца Мухаррам
БАКУ /Trend/ - В соответствии с календарем, утвержденным Управлением мусульман Кавказа (УМК), в этом году месяц Мухаррам начнется 21 августа, сообщает в понедельник Trend.
День Ашура придется на 10-й день месяца - 30-го августа.
Последним днем месяца Мухаррам будет 17-го октября.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: )
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