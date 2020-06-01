В Гяндже выявлены ветеринарные препараты неизвестного происхождения (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Агентство пищевой безопасности (АПБ) выявило в Гяндже ветеринарные препараты неизвестного происхождения, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Агентство.

Совместно с сотрудниками Главного управления полиции города Гянджа в поселке Садылы на ул. Мухтара Абисарова был проведен осмотр грузового автомобиля, принадлежащего Ниджату Захид оглу Танрывердиеву.

В автомобиле были обнаружены 24 наименования незарегистрированных ветеринарных препаратов неизвестного происхождения, принадлежащих физическому лицу Парвизу Шамси оглу Поладлы.

Пробы лекарственных препаратов были отправлены в лабораторию Института пищевой безопасности.

Согласно законодательству, продажа выявленных лекарственных препаратов была ограничена.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)