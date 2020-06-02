В Азербайджане названа дата возврата учебников в школы

БАКУ /Trend/ - В школах в первую очередь должны быть приняты учебники для выпускных классов.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал сотрудник министерства образования Анар Мирзазаде.

По его словам, ученики 1-5 классов должны вернуть в школу учебники с первого по 15 сентября. Для других классов данный процесс должен быть осуществлен с первого по 15 июня.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)