Главное управление дорожной полиции о текущей ситуации на дорогах и проспектах Баку (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - В Баку, Сумгайте, Гяндже, Лянкяране и Абшеронском районе с 00:00 шестого июня до 06:00 восьмого июня 2020 года гражданам запрещено покидать места жительства и нахождения. Согласно поправкам в законодательство, нарушение правил карантина влечет за собой ответственность.
Как сообщил в субботу Trend начальник отдела по связям с общественностью Главного управления Государственной дорожной полиции, полковник полиции Кямран Алиев, уже были выявлены автомобили, которые передвигались без соответствующего разрешения.
В настоящее время полицейские наряды продолжают патрулировать улицы, нарушители карантина привлекаются к ответственности.
(Автор: Асиф Мехман. Текст: Турал Гараджаев)
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Главное управление полиции Баку - На дорогах задерживаются водители, нарушающие режим карантина (ФОТО)