Главное управление дорожной полиции о текущей ситуации на дорогах и проспектах Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку, Сумгайте, Гяндже, Лянкяране и Абшеронском районе с 00:00 шестого июня до 06:00 восьмого июня 2020 года гражданам запрещено покидать места жительства и нахождения. Согласно поправкам в законодательство, нарушение правил карантина влечет за собой ответственность.

Как сообщил в субботу Trend начальник отдела по связям с общественностью Главного управления Государственной дорожной полиции, полковник полиции Кямран Алиев, уже были выявлены автомобили, которые передвигались без соответствующего разрешения.

В настоящее время полицейские наряды продолжают патрулировать улицы, нарушители карантина привлекаются к ответственности.

(Автор: Асиф Мехман. Текст: Турал Гараджаев)