Обнародована фактическая погода в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Обнародованы фактические погодные условия на территории Азербайджана.

Как сообщили Trend в Национальной службе гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, по информации на утро 7-го июня, в большинстве районов наблюдались молния и дожди, в некоторых местах интенсивно.

Количество осадков составило: в Огузе - 14 мм, в Шемахе, Кюрдамире, Гаджигабуле 10 мм, Сабирабаде, Кышчае (Шеки) 9 мм, Агдере (Ордубад), Лянкяране 3 мм, Сарыбаше (Гах), Маразе 2 мм, Габале, Геокчае, Хыналыге, Загаталах, Шахбузе, Сальянах, Шахдаге 1 мм.

Температура в Баку была выше климатической нормы на 1,5 градуса, максимальная температура в Баку и на Абшеронском полуострове составила 25-29, в горных районах 19-23, в Нахчыване 25-31 градусов тепла.