В этом году в Азербайджане к дошкольной подготовке привлечены свыше 100 тыс. детей

БАКУ/Trend/ - В 2019-2020 учебном году к дошкольной подготовке 5-летних детей в общеобразовательных учреждениях за счет государства были привлечены свыше 100 тысяч детей, что составило 80 процентов от общего числа детей этого возраста, хотя в 2013 году этот показатель равнялся 24 процентам.

Как сообщили в четверг Trend в министерстве образования, в 2019-2020 учебном году к дошкольному образованию в 321 группе общинного типа, охватывающих 308 общин 33 районов и городов страны, привлечены 6 212 детей 3-х и 4-летнего возраста.

В период пандемии в рамках проекта "Развитие дошкольного образования общинного типа" при финансовой поддержке ЮНИСЕФ на канале Mədəniyyət ("Культура") транслировались телеуроки под названием "Играем и учимся".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)