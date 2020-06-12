В Азербайджане проводится виртуальный "Последний звонок" (ВИДЕО)
БАКУ/Trend/ - В связи с пандемией в Азербайджане впервые проводится виртуальный "Последний звонок", сообщает в пятницу Trend.
В отличие от прежних "Последних звонков" школьный звонок для выпускников этого года прозвенел в руках министра образования Джейхуна Байрамова.
Виртуальный "Последний звонок" можно сегодня посмотреть в 12:30 по телеканалам Mədəniyyət, ARB24, Real TV, на странице минобразования в социальных сетях, а также в 12:25 на телеканале İctimai.
Напомним, что в этом году 11-е классы общеобразовательных школ республики окончили 80 646 учащихся.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова).
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