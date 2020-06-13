Лица, не использующие маски в местах массового скопления людей, будут оштрафованы

БАКУ/Trend/ - В транспортных средствах (автобус, такси, метро, железная дорога и др.), используемых в междугородних (межрайонных) и внутригородских (внутрирайонных) пассажироперевозках, на рынках, закрытых объектах общепита, в торговых и других объектах обслуживания обязательно необходимо пользоваться масками, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Главное управление полиции г. Баку (ГУПБ).

Исключение составляют случаи, когда необходимо снять индивидуальные средства, защищающие дыхательные пути, в зависимости от вида услуг, оказываемых на этих объектах.

С условием соблюдения социальной дистанции (1,5-2 метра между людьми) должны использоваться индивидуальные средства (медицинская и тканевая маски, респиратор и пр.)

В отношении лиц, не соблюдающих правила, будут применяться административные взыскания согласно законодательству.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)