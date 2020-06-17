Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в связи с правонарушениями в Фонде господдержки развития СМИ (версия 2)

Общество 17 июня 2020 15:16 (UTC+04:00)
Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в связи с правонарушениями в Фонде господдержки развития СМИ (версия 2)

(Первая версия в 14:26)

БАКУ/Trend/ - Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту правонарушений в Фонде государственной поддержки развития СМИ, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

В Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре был расследован материал, поступивший от Счетной палаты о правонарушениях, допущенных Фондом государственной поддержки развития СМИ (ФГПР СМИ).

В ходе расследования появились подозрения в том, что должностные лица Фонда не соблюдали требования законодательства о государственных закупках, использовали средства не по назначению, нарушали нормы и правила строительства, незаконно предоставляли помощь СМИ.

Так, согласно поступившему материалу, незаконно были израсходованы средства в крупном размере, направленные на выполнение Сметы расходов Фонда, финансирование программ, проектов и других мер, поддерживающих развитие и предусматривающих совершенствование работы СМИ, а также на аренду административного здания Фонда, на ремонт и обеспечение топливом транспортных средств, выделение финансовых средств СМИ и единовременной финансовой помощи ежедневным общественно-политическим газетам, путем искусственного увеличения объема работ в результате несоблюдения норм и правил строительства, превышение допускаемой цены объекта и незаконное использование средств без выполнения части требуемых работ.

За указанные незаконные действия возбуждено уголовное дело по статьям 179.4 (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному), 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями, то есть умышленное, вопреки интересам службы, использование должностным лицом своих служебных полномочий по мотиву корыстной или иной личной заинтересованности, если это повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства), 308-1.2 и 308-2.4 УК АР.

Неотложные следственно-оперативные мероприятия по установлению и привлечению виновных лиц к уголовному ответственности продолжаются.

Также в Генпрокуратуре отметили, что в настоящее время в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре проводятся расследования по жалобам, поступившим в связи с грубым нарушением порядка и условий предоставления квартир, препятствованием в предоставлении квартир нуждающимся журналистам в двух жилых зданиях, построенных для них за государственный счет.

Пресс-служба Генпрокуратуры будет информировать общественность о ходе следствия.

Генпрокуратура обращается к гражданам, и столкнувшимся с подобными случаями журналистам с тем, чтобы они сообщили об этом в call-center «961» или «горячую линию» - 161 Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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