В Азербайджане объявлено завтрашнее расписание передачи "Время урока для абитуриентов"

БАКУ /Trend/ - Министерство образования Азербайджана объявило завтрашнее расписание передачи "Время урока для абитуриентов", которая будет транслироваться на канале Mədəniyyət (Культура).

Как сообщает в среду Trend, в данном формате телеуроки будут транслироваться до 17 июля.

В передаче абитуриентам будет предоставлена информация об обобщениях, анализе, "шифрах" открытых и закрытых заданий, способах решения комплексных заданий, навыках правильной обработки информации и т.д. Это поможет абитуриентам лучше подготовиться к экзамену.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)