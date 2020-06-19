В воскресенье в Баку будет проведена очередная дезинфекция

БАКУ/Trend/ - В воскресенье утром главные улицы, проспекты и дороги центра и поселков Баку в очередной раз будут продезинфицированы специальными химическими веществами, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Исполнительную власть г. Баку.

В связи с этим, учитывая определенную разрешенную токсичность веществ, просим граждан не выходить на улицу в этот день, если в этом нет острой необходимости.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)