В этом году изменений в правила приема в вузы и колледжи не ожидается - Малейка Аббасзаде
БАКУ /Trend/ - Изменений в правила приема в вузы и колледжи не ожидается.
Об этом сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде, сообщает в субботу Trend.
Она отметила, что правила приема утверждены Кабинетом министров.
"Прием в вузы и колледжи в этом году может быть завершен на основе существующих правил», - сказала Аббасзаде.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)
Лента новостей
В список документов, требуемых в рамках конкурса по смене места работы учителей в Азербайджане, внесены изменения
Лицам, которым разрешено работать в дни ужесточенного карантина, могут пользоваться личным транспортом- Кямран Алиев
Если человек работает в двух организациях, то разрешения для него должны получать обе организации - Ульви Мехтиев
Торгово-промышленная палата Азербайджана примет участие в проекте Европалаты в рамках Восточного партнерства
Лица, следующие в регионы Азербайджана грунтовыми дорогами, будут выявляться специальными техническими средствами
Ульви Мехтиев: Против тех, кто нарушает правила использования системы SMS-разрешений, будут приняты меры