В этом году изменений в правила приема в вузы и колледжи не ожидается - Малейка Аббасзаде

БАКУ /Trend/ - Изменений в правила приема в вузы и колледжи не ожидается.

Об этом сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде, сообщает в субботу Trend.

Она отметила, что правила приема утверждены Кабинетом министров.

"Прием в вузы и колледжи в этом году может быть завершен на основе существующих правил», - сказала Аббасзаде.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)