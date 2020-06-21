В Баку установлены полицейский посты (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку с целью снижения скорости распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) и ужесточения специального режима карантина для минимизации возможных осложнений с 00:00 21 июня по 06:00 5 июля начали вводить ограничения.

Как сообщает Trend, в различных направлениях города установлены полицейские посты.

Отметим, что гражданам Баку, Сумгаита, Гянджи, Лянкярана, Евлаха, Масаллы, Джалилабада и Абшеронского района не разрешается покидать свои дома без разрешения.

(Автор: Асиф Мехман)