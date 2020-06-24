В Азербайджане должностное лицо арестовано при получении взятки

БАКУ/Trend/ - Главное управление по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре провело расследование на основе жалобы гражданина о незаконных действиях начальника Управления жилищного хозяйства Исполнительной власти г. Ширван Эйюба Гюльмамедова, сообщает в среду Trend со ссылкой на Генпрокуратуру.

В результате оперативных мер, проведенных сотрудниками Главного управления, Эйюб Гюльмамедов был задержан с поличным, когда 22 июня 2020 года при исполнении служебных обязанностей получал в своем автомобиле у гражданина 3000 манатов в виде взятки за оформление двух комнат площадью 35 кв. метров в общежитии по ул. Низами, находящемся на балансе Управления.

По факту возбуждено уголовное дело по ст. 311.1 УК АР (получение взятки).

Гюльмамедов был привлечен в качестве виновного лица, и в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

В настоящее время продолжаются необходимые следственно-оперативные меры по установлению и привлечению к ответственности круга виновных лиц.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)