С завтрашнего дня будет запрещено садиться в маршрутные автобусы без маски

Общество 24 июня 2020 23:45 (UTC+04:00)
С завтрашнего дня будет запрещено садиться в маршрутные автобусы без маски

БАКУ /Trend/ - Наблюдения последних дней показывают, что некоторые пассажиры, ведут себя безответственно, до сих пор не пользуются медицинскими масками в автобусах, в центрах обмена транспортом и на остановках.

Как сообщили Trend в Бакинском транспортном агентстве (БТА), пассажир, допускающий такое безответственное поведение, ставит под угрозу не только свое здоровье, но и окружающих. Это также очень опасно с точки зрения организации пассажирских перевозок и значительно увеличивает вероятность заражения водителей.

В БТА отметили, что один зараженный водитель может заразить сотни сотрудников на производственной базе, что делает неизбежным возможность закрытия одной или нескольких маршрутных линий.

"Учитывая недопустимость подобных случаев и необходимость использования медицинских масок, было решено применить соответствующие правила в отношении маршрутных автобусов. Заявляем, что отныне пассажирам запрещено садиться в автобусы без масок.

С 25 июня автобус не будет покидать автобусную остановку, если в салоне будет пассажир без маски. Автобус двинется только после того, как пассажир наденет маску.

Уже размещена информация о том, что вход в автобусы без масок запрещен. В ближайшие дни меры контроля за выполнением требования будут еще более усилены.

Кроме того, была проведена встреча с перевозчиками и даны поручения для инструктирования водителей.

Мы еще раз рекомендуем пассажирам подходить к этим вопросам с пониманием и социальной ответственностью. Мы просим пассажиров публично осуждать тех, кто не носит маски, призывая их быть ответственнее, носить медицинские маски. Мы также заявляем, что за возможные неудобства несут ответственность пассажиры, которые не носят медицинские маски", - говорится в сообщении БТА.

(Автор: Самир Али)

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