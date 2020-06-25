Кабмин: В Азербайджане может быть еще более ужесточен режим карантина

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане может быть еще более ужесточен режим карантина, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Кабмин.

В последние дни наблюдается серьезный рост числа инфицированных коронавирусной инфекцией. Анализ и наблюдения показывают, что введенные специальные правила карантина, санитарно-эпидемиологические требования не дают ожидаемых результатов.

В ряде случаев субъекты предпринимательства, несмотря на рекомендации Оперативного штаба о привлечении небольшого числа сотрудников к работе, вносят в портал İcazə.e-gov.az данные обо всех сотрудниках коллектива, либо большинстве работников, получая таким образом разрешение.

Те же действия допускают частные юридические лица, не имеющие разрешение на продолжение деятельности.

Такой подход снижает эффективность введенных ограничительных мер, создает серьезную угрозу для здоровья населения.

В связи с этим Оперативный штаб при Кабинете министров считает необходимым пересмотреть вопрос ужесточения ряда ограничений, установленных в связи с количеством лиц, допущенных к работе, и примет соответствующие важные решения.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)