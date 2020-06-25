В Азербайджане опубликовано завтрашнее расписание телеуроков для абитуриентов по профбразованию

БАКУ/Trend/ - Министерство образования Азербайджана объявило расписание передачи "Время урока для абитуриентов" на 26 июня, которая будет транслироваться на канале Mədəniyyət (Культура), сообщает в четверг Trend.

Уроки по профобразованию в программе "Время урока" транслируются по понедельникам и пятницам в 16:15.

Не сумевшие посмотреть передачу по телевидению могут посмотреть их на канале Госагентства по профобразованию в Youtube (https://bit.ly/2WYaWU9), на странице в Facebook (https://bit.ly/34erIjf), и на портале видеороков минобразования (https://video.edu.az/).

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)