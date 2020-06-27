БАКУ/Trend/ - Объявлены результаты выпускных экзаменов, проведенных 24-25 июня в Азербайджане для 9-х классов, а также приемных экзаменов в колледжи и по азербайджанскому языку для выпускников 9-х и 11-х классов, сообщает в субботу Trend со ссылкой Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).