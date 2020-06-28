ВОЗ: Мобильная сеть 5G не распространяет коронавирус
БАКУ /Trend/ - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прокомментировала сообщения о том, что сеть 5G распространяет коронавирус нового типа COVID-19, сообщает Trend со ссылкой на представительство ВОЗ в Азербайджане.
В представительстве заявили, что вирус COVID-19 распространяется через дыхательные капли, выделяемые инфицированным человеком в результате кашля, чихания или разговора.
Отмечается, что люди также могут заразиться, касаясь загрязненных поверхностей, а затем своих глаз, рта или носа.
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