ВОЗ: Мобильная сеть 5G не распространяет коронавирус

БАКУ /Trend/ - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прокомментировала сообщения о том, что сеть 5G распространяет коронавирус нового типа COVID-19, сообщает Trend со ссылкой на представительство ВОЗ в Азербайджане.

В представительстве заявили, что вирус COVID-19 распространяется через дыхательные капли, выделяемые инфицированным человеком в результате кашля, чихания или разговора.

Отмечается, что люди также могут заразиться, касаясь загрязненных поверхностей, а затем своих глаз, рта или носа.