Ахлиман Амирасланов: В мире 50%-ный рост числа зараженных является серьезным предупреждением

БАКУ /Trend/ - В последнее время число инфицированных в мире возросло на 50%, что является серьезным предупреждением.

Об этом сказал глава парламентского комитета по здравоохранению Ахлиман Амирасланов, сообщает в понедельник Trend.

Он отметил, что рост числа лиц, зараженных коронавирусом в Азербайджане, создает напряженность, негативно влияя на здравоохранение.

Глава комитета добавил, что высокий уровень материально-технической базы медучреждений в Азербайджане и кадрового профессионализма позволяет контролировать эпидемиологическую ситуацию, тем не менее в медучреждениях ситуация напряженная.

Амирасланов также сказал, что большинство обращающихся в клиники находятся в тяжелом состоянии, что усугубляет ситуацию. Он напомнил, что если все будут носить маски, то уровень инфицирования снизится до 1,5%.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)