В Баку задержали заражённого коронавирусом человека (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - У 26-летнего жителя поселка Бибиэйбат Хамида Мамедзаде тест на коронавирус дал положительный результат и ему было назначено лечение на дому. Однако в результате соответствующих мероприятий сотрудники Управления полиции Сабаильского района установили, что он покинул место проживания и отправился в маркет, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Главного управления полиции Баку.
Сотрудники полиции задержали Хамида Мамедзаде и вернули по месту проживания. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье 139.1 (Нарушение эпидемического, санитарно-гигиенического или же карантинного режима) УК Азербайджана.
В настоящее время продолжаются следственные мероприятия по делу.
Лента новостей
Производитель мясо -молочной продукции в Азербайджане о планах расширения ассортимента в текущем году
Письма граждан: Господин Президент, мы высоко оцениваем шаги, предпринимаемые Вами во благо нашего народа
В Азербайджане выявлено 558 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 346, скончались 7 человек - Оперативный штаб
Минобразования Азербайджана: Университеты самостоятельно решают вопросы приема иностранных студентов
Севиль Микаилова: 4-месячная деятельность Милли Меджлиса VI созыва проводилась в совершенно необычных условиях
Утверждено Положение о деятельности азербайджанской стороны совместных комиссий по сотрудничеству с зарубежными странами
Понятия "народ Нагорного Карабаха" нет, а есть понятие население Нагорно-карабахского региона Азербайджана
Трубопровод для транспортировки азербайджанского газа в Болгарию может быть построен с опережением графика
Избрание Туркменистана вице-председателем 75-й сессии Генассамблеи ООН - весомый внешнеполитический успех