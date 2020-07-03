Заповедник "Хыналыг" включен в предварительный Список кандидатов Всемирного наследия ЮНЕСКО
БАКУ /Trend/ - Государственный историко-архитектурный и этнографический заповедник "Хыналыг" при Государственном агентстве туризма внесен в предварительный Список кандидатов Всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Агентство.
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