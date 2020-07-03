Агентство пищевой безопасности Азербайджана выявило нарушения еще в 88 объектах (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБ) продолжает рейды по контролю выполнения методических указаний Кабмина в связи с предотвращением угрозы распространения COVİD-19, сообщает в пятницу Trend.

Сотрудники АПБ провели рейды в 231 объекте общепита и торговли продовольственными товарами в Баку и регионах, включая 60 точек общепита и 171 продуктовый магазин.

В 84 объектах были выявлены грубые нарушения методических указаний, утвержденных Кабмином.

Владельцам были разъяснены требования законодательства в сфере пищевой безопасности, даны обязательные к исполнению поручения, а также рекомендации.

В связи с выявленными нарушениями в отношении владельцев объектов были приняты административные меры.